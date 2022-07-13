Гаджиев: решение «Спартака» сделать Реброва спортивным директором — выбор в пользу Артёма

Российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал решение «Спартака» сделать спортивным директором клуба Артёма Реброва. Он охарактеризовал бывшего игрока красно-белых, назвал его сильные стороны.
«Спортивным директором в «Спартаке» вполне может стать россиянин. С моей точки зрения, сейчас найти российского спортивного директора, который соответствовал бы требованиям РПЛ, вполне можно. Артём Ребров? Мы с ним давно знакомы, начиная ещё с «Сатурна». Его характеристики как спортивного директора я не знаю. Но как человека могу охарактеризовать его только с положительной стороны: он достаточно серьёзный, глубокий, не поверхностный человек. Думаю, что в нынешней ситуации сделать Реброва спортивным директором — выбор в пользу Артёма. Это нормальное решение», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 13 июля 2022
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