Массимо Каррера назвал существенной потерей уход Луки Каттани из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора московского клуба.

«Конечно, уход Каттани повлияет на важные трансферы. Будет очень сложно найти «Спартаку» нужного человека, который поможет клубу развиваться и работать в правильном ключе. Это существенная потеря», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Каттани занимал пост спортивного директора «Спартака» с конца прошлого года. Ранее специалист работал в «Новаре», лондонском «Челси» и «ПСЖ».

«Спартак» по итогам прошлого сезона занял десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».