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Агент заявил, что Абаскаль продолжит работу в «Спартаке», несмотря на уход Каттани

Агент заявил, что Абаскаль продолжит работу в «Спартаке», несмотря на уход Каттани
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Агент Дэвид Собрадо, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, сообщил, что специалист продолжит работать в московском клубе.

«Гильермо Абаскаль останется главным тренером «Спартака», несмотря на уход спортивного директора Каттани», — сказал Собрадо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 13 июля, «Спартак» объявил об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора клуба. Каттани занимал этот пост с конца прошлого года. Ранее специалист работал в «Новаре», лондонском «Челси» и «ПСЖ».

Абаскаль стал главным тренером «Спартака» в июне текущего года. Новый сезон в Российской Премьер-Лиге начнётся 15 июля. Действующий чемпион страны — «Зенит».

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