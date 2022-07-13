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В «Аталанте» сообщили, что в клуб не поступало обращений из «Ромы» по переходу Миранчука

В «Аталанте» сообщили, что в клуб не поступало обращений из «Ромы» по переходу Миранчука
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Спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико сообщил, что клуб не получал предложений от «Ромы» по поводу возможного трансфера российского полузащитника Алексея Миранчука.

«К нам не поступало обращений из «Ромы» по переходу Миранчука», — сказал Д’Амико в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее сообщалось, что «Рома» проявляет интерес к 26-летнему российскому футболисту и планирует провести переговоры с клубом из Бергамо по поводу возможного перехода игрока.

Напомним, Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» осенью 2020 года. В прошлом сезоне российский полузащитник принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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