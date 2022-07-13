Шикунов: Ребров в роли спортивного директора «Спартака» — временная ситуация

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на информацию о возможном назначении Артёма Реброва исполняющим обязанности спортивного директора московской команды.

«Артём в первый раз приступает к выполнению таких обязанностей, никогда этим не занимался. Но когда-то же надо начинать, пробовать себя. Думаю, решение «Спартака» оставить Реброва спортивным директором — временная ситуация», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее официальный сайт «Спартака» сообщил, что Лука Каттани, который с конца прошлого года занимал должность спортивного директора красно-белых, принял решение покинуть московский клуб. Ранее специалист работал в «Новаре», лондонском «Челси» и «ПСЖ».