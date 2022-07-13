Стартовала продажа билетов на домашние матчи «Локомотива»

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о начале продаж билетов на первые три домашних матча нового сезона РПЛ. Игры пройдут на стадионе «РЖД Арена».
1-й тур. 17 июля, воскресенье, 17:30
«Локомотив» — «Пари Нижний Новгород»
2-й тур. 24 июля, воскресенье, 20:00
«Локомотив» — «Ростов»
5-й тур. 13 августа, суббота, 15:00
«Локомотив» — «Крылья Советов»
Клуб делает специальное предложение для тех болельщиков, кто купит билеты на все три матча в первые три дня продаж (до 14 июля включительно). Им будут единоразово начислены три тысячи бонусных баллов в программе лояльности «Состав».
Билеты можно приобрести по ссылке.
Паспорт болельщика для посещения «РЖД Арены» в данный момент не требуется.
Напомним, уже в эту пятницу, 15 июля, стартует новый сезон РПЛ.
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