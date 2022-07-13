Стартовала продажа билетов на домашние матчи «Локомотива»

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о начале продаж билетов на первые три домашних матча нового сезона РПЛ. Игры пройдут на стадионе «РЖД Арена».

1-й тур. 17 июля, воскресенье, 17:30

«Локомотив» — «Пари Нижний Новгород»



2-й тур. 24 июля, воскресенье, 20:00

«Локомотив» — «Ростов»



5-й тур. 13 августа, суббота, 15:00

«Локомотив» — «Крылья Советов»

Клуб делает специальное предложение для тех болельщиков, кто купит билеты на все три матча в первые три дня продаж (до 14 июля включительно). Им будут единоразово начислены три тысячи бонусных баллов в программе лояльности «Состав».

Билеты можно приобрести по ссылке.

Паспорт болельщика для посещения «РЖД Арены» в данный момент не требуется.

Напомним, уже в эту пятницу, 15 июля, стартует новый сезон РПЛ.