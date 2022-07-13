Романо: «Челси» и «Наполи» договорились о трансфере Кулибали
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Английский «Челси» и итальянский «Наполи» договорились об условиях перехода сенегальского защитника Калиду Кулибали в лондонский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Сумма сделки составит € 40 млн. «Наполи» находится в процессе проверки документов, по окончании которого о трансфере будет объявлено официально.
Кулибали подпишет с «Челси» долгосрочный контракт, его зарплата будет составлять € 10 млн чистыми за сезон.
В сезоне-2021/2022 игрок провёл 37 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.
Калиду является капитаном сборной Сенегала, за которую сыграл 62 матча. Кулибали принимал участие в матчах чемпионата мира — 2018 в России.
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