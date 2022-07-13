Озил официально покинул «Фенербахче»

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил покинул турецкий клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Сотрудничество прекращено по взаимному согласию. В настоящее время футболист находится в статусе свободного агента.
В сезоне-2021/2022 Озил принял участие в 26 матчах во всех турнирах за «Фенербахче», в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. За свою многолетнюю карьеру полузащитник успел поиграть за немецкий «Шальке-04», лондонский «Арсенал», мадридский «Реал» и другие клубы.
Напомним, 24 января 2021 года «Арсенал» объявил о переходе Озила в «Фенербахче». За несколько дней до этого полузащитник договорился о досрочном расторжении контракта с «канонирами», по которому он получал € 350 тыс. в неделю. Озил назвал свой переход в клуб из Стамбула «исполнением детской мечты».
- 13 июля 2022
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