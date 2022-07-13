Колосков: удивляет, что у Агаларова нет предложений от клубов РПЛ, кроме «Ахмата»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может перейти в европейский клуб. Ранее генеральный директор клуба Шамиль Газизов сообщил об интересе клуба из Португалии.

«Пока Агаларова ещё никто не купил. Эти разговоры мы слышим давно. И не только про Агаларова. Про будущее Дзюбы уже месяца три говорят: то он уедет в Турцию, то ещё куда-нибудь. А в итоге он пока тренируется с «Рубином».



Что значит интересуются? Могут интересоваться, а предложения может не быть. Я не владею информацией. Просто проявлять интерес — это ни к чему: просто обычный разговор, а иногда и пиар-ход, чтобы продать игрока.



Меня удивляет реакция наших клубов. Всё-таки игрок он заметный, перспективный, с хорошими бомбардирскими качествами. И никаких предложений, кроме «Ахмата», больше нет! С моей точки зрения, это недооценка Агаларова как перспективного игрока или же оценка нынешняя, что он для усиления атаки в каком-то сильном клубе не годится. Давайте подождём, когда кто-то его приобретёт — тогда можно будет рассуждать, шаг вперёд это или нет», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.