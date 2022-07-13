Норвежская футболистка пнула лежащую соперницу. Фото

Норвежская футболистка Селин Бизе Ильдхусёй пнула англичанку Лию Уильямсон в рамках матча второго тура группового этапа женского чемпионата Европы 2022 года Англия — Норвегия. Встреча прошла на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Национальная команда Англии одержала разгромную победу — 8:0.



На 77-й минуте норвежская полузащитница Селин Бизе Ильдхусёй пнула защитника англичан Лию Уильямсон. За это Ильдхусёй получила жёлтую карточку.

Бет Мид оформила хет-трик в этом матче. Она отличилась на 34-й, 38-й и 81-й минутах. На 29-й и 41-й минутах дубль оформила Эллен Уайт.



По голу забили Джорджия Стэнуэй, Лорен Хемп и Алессия Руссо. На 12-й минуте Стэнуэй с пенальти открыла счёт в матче. Через три минуты Хемп удвоила преимущество англичанок. Алессия Руссо отличилась на 66-й минуте.