Мэйсон Маунт: Стерлинг выведет «Челси» на новый уровень
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Полузащитник футбольного клуба «Челси» и сборной Англии Мэйсон Маунт прокомментировал переход своего партнёра по национальной команде, вингера Рахима Стерлинга в лондонскую команду.
«Рахим — топовый игрок, и я многому научился благодаря ему за последние пару лет в сборной Англии, поэтому его переход выведет нашу команду на новый уровень.
Он определённо тот, кто стремится к победам на высоком уровне, а это то, что нам нужно. Очень рады видеть Рахима в нашей команде.
Мы потеряли нескольких лидеров, но теперь он сможет стать тем, кто поведёт команду за собой. Надеюсь, у нас получится вместе выиграть трофеи», — сказал Маунт в интервью Sky Sports.
Источник также отмечает, что сумма трансфера Стерлинга составила € 56,5 млн.
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