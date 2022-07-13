Мэйсон Маунт: Стерлинг выведет «Челси» на новый уровень

Полузащитник футбольного клуба «Челси» и сборной Англии Мэйсон Маунт прокомментировал переход своего партнёра по национальной команде, вингера Рахима Стерлинга в лондонскую команду.

«Рахим — топовый игрок, и я многому научился благодаря ему за последние пару лет в сборной Англии, поэтому его переход выведет нашу команду на новый уровень.

Он определённо тот, кто стремится к победам на высоком уровне, а это то, что нам нужно. Очень рады видеть Рахима в нашей команде.

Мы потеряли нескольких лидеров, но теперь он сможет стать тем, кто поведёт команду за собой. Надеюсь, у нас получится вместе выиграть трофеи», — сказал Маунт в интервью Sky Sports.

Источник также отмечает, что сумма трансфера Стерлинга составила € 56,5 млн.