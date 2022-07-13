Карпин: перед началом сезона есть тревога, непонятно, насколько готовы новички

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал ожидания от старта нового сезона РПЛ.

«Перед стартом сезона есть тревога — не от отъезда иностранцев, это как раз ожидаемое явление — а от того, как начнём сезон. Пришли Уткин, Прохин, вернулись Чернов, Комличенко, Сильянов. Некоторые из них не проходили с нами предсезонку, непонятно, как они готовы, как вспомнят всё», — сказал Карпин в интервью «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне «Ростов» занял девятое место в РПЛ, набрав 38 очков в 30 матчах. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».

Новый чемпионат начнётся для команды гостевой встречей с московским «Динамо». Матч пройдёт в это воскресенье, 17 июля. Время начала матча — 20:00.