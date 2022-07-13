Стало известно, какой клуб футбольной Медиалиги возглавит Александр Мостовой

Продюсер футбольного клуба «Катюша» рассказал, какой клуб Медийной футбольной лиги возглавит бывший игрок сборной России Александр Мостовой.
«Камил Гаджиев и Александр Мостовой — хорошие друзья. Зимой Fight Nights играл с «НА СПОРТЕ» — именно там Мостовой сыграл за команду бойцов. С того матча, видимо, Камил Гаджиев подумал, что Александр будет тренером команды: вбросил новость, которая никак не подтвердилась даже самим Мостовым. Я могу сделать официальное заявление: Александр Мостовой будет главным тренером ФК «Катюша» во втором сезоне «Медиалиги», — сказал продюсер «Катюши» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, в воскресенье, 10 июля, на стадионе «ВТБ Арена» состоялся финал Медиалиги, в котором 2DROTS встречались с Basement и победили со счётом 4:0. На матче присутствовали 11 тысяч зрителей.
- 13 июля 2022
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