Нидерланды — Португалия: составы команд на матч женского Евро-2022

Стали известны стартовые составы женских сборных Нидерландов и Португалии на матч второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2022. Встреча пройдёт на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в городе Ли (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч».
Сборная Нидерландов: ван Домселар, Вилмс, ван дер Грагт, Янсен, Олислагерс, Спице, Рорд, Эгуррола, ван де Донк, Беренстейн, Мартенс.
Сборная Португалии: Инес Перейра, Жоана Маршао, Карол Кошта, Диана Гомеш, Катарина Амаду, Татьяна Пинту, Долореш да Силва, Андрея Нортон, Диана Силва, Джессика Силва, Ана Боржеш.
Также свой матч сегодня провели соперницы Нидерландов и Португалии по группе С сборные Швеции и Швейцарии. Шведки оказались сильнее, игра завершилась со счётом 2:1.
- 13 июля 2022
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