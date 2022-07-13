Российскую футболистку осудили за продажу нарисованных в фотошопе билетов в театр

25-летняя футболистка Наталья Хвостова (фамилия изменена) обманывала свою знакомую, создавая фейковые электронные билеты в фотошопе. Об этом сообщает «Московский комсомолец».



Женщина предлагала знакомой посетить известные спектакли, а после получения денег отправляла ей на электронную почту нарисованные в фотошопе билеты. В общей сложности она обманом присвоила более 120 тыс рублей.



Обман вскрылся, когда по купленным билетам женщина не смогла попасть ни на один из спектаклей. Обманутая покупательница решила привлечь Хвостову к ответственности. Наталью обвинили в мошенничестве. Дело рассматривалось в Лефортовском районном суде. Так как спортсменка признала вину, раскаялась и загладила вину перед покупательницей, то ей не стали назначать наказание в виде лишения свободы. Хвостову приговорили к выплате штрафа в общей сложности 110 тыс рублей.