Белорусская футболистка: в Германии ты должна по очереди убирать раздевалку, мыть пол
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Футболистка немецкого «Карл Цейсс» сборной Беларуси Анна Сас рассказала об особенностях общения с одноклубниками в Германии.
«Первое время нужно было привыкнуть к тому, что многим девчонки занимаются сами. Никогда нет вопросов с дежурными. Тренерский штаб никогда ничего не трогает — девочки сами, у каждой есть ключ от раздевалки. Была интересная ситуация. Девчонки пишут мне, мол, сегодня твоя очередь убирать раздевалку. То есть это кто-то делает из команды каждую неделю! Ты должен вымыть пол, убрать все вещи. Вот это европейский футбол в Бундеслиге», — приводит слова футболистки «Прессбол».
18-летняя футболистка начинала карьеру в «Минске». Всего она провела 45 матчей в Высшей лиге Беларуси.
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