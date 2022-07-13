Белорусская футболистка: в Германии ты должна по очереди убирать раздевалку, мыть пол

Футболистка немецкого «Карл Цейсс» сборной Беларуси Анна Сас рассказала об особенностях общения с одноклубниками в Германии.

«Первое время нужно было привыкнуть к тому, что многим девчонки занимаются сами. Никогда нет вопросов с дежурными. Тренерский штаб никогда ничего не трогает — девочки сами, у каждой есть ключ от раздевалки. Была интересная ситуация. Девчонки пишут мне, мол, сегодня твоя очередь убирать раздевалку. То есть это кто-то делает из команды каждую неделю! Ты должен вымыть пол, убрать все вещи. Вот это европейский футбол в Бундеслиге», — приводит слова футболистки «Прессбол».

18-летняя футболистка начинала карьеру в «Минске». Всего она провела 45 матчей в Высшей лиге Беларуси.