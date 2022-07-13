В Испании побит рекорд телеаудитории матча женского футбола

Матч сборной Испании побил исторический рекорд аудитории женского футбола на испанском канале RTVE, сообщает Marca. Вторую игру команды на чемпионате Европы с Германией смотрели 1 449 000 зрителей в прямом эфире, а общая аудитория трансляции достигла 4,88 млн человек.



После вчерашнего поражения со счётом 0:2 для выхода в четвертьфинал Испании нужна ничья с Данией в матче, который RTVE будет транслировать в предстоящую субботу, 16 июля.



Женская сборная Испании по футболу отобралась на чемпионат Европы в 13-й раз в своей истории. Наивысшим результатом является полуфинал, до которого команда добиралась в 1997 году. Также испанки доходили до четвертьфиналов турнира в 2013 и 2017 годах.