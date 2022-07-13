Сборная Нидерландов ведёт 2:0 в матче с Португалией на женском Евро

В данный момент идёт игра второго тура группового этапа чемпионата Европы среди женщин между сборными Нидерландов и Португалии. Встреча проходит на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в городе Ли (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. В прямом эфире игру можно посмотреть на телеканале «Матч».
На седьмой минуте матча сборная Нидерландов вышла вперёд. Гол после навеса с углового на счету Дамарис Эгурролы.
Второй мяч в ворота Португалии после ошибки в обороне забила защитница Нидерландов Стефани ван дер Грагт. Это произошло на 16-й минуте встречи.
Матч обслуживает бригада арбитров во главе с хорваткой Иваной Мартинчич. Ей помогают соотечественница Саня Роджак-Каршич и словенка Сташа Шпур.
Сборную Нидерландов тренирует Марк Парсонс, Португалии — Франсишку Нету.
Также свой матч сегодня провели соперницы Нидерландов и Португалии по группе С сборные Швеции и Швейцарии. Шведки оказались сильнее, игра завершилась со счётом 2:1.
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