Сборная Нидерландов ведёт 2:0 в матче с Португалией на женском Евро

В данный момент идёт игра второго тура группового этапа чемпионата Европы среди женщин между сборными Нидерландов и Португалии. Встреча проходит на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в городе Ли (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. В прямом эфире игру можно посмотреть на телеканале «Матч».

На седьмой минуте матча сборная Нидерландов вышла вперёд. Гол после навеса с углового на счету Дамарис Эгурролы.

Второй мяч в ворота Португалии после ошибки в обороне забила защитница Нидерландов Стефани ван дер Грагт. Это произошло на 16-й минуте встречи.

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с хорваткой Иваной Мартинчич. Ей помогают соотечественница Саня Роджак-Каршич и словенка Сташа Шпур.

Сборную Нидерландов тренирует Марк Парсонс, Португалии — Франсишку Нету.

Также свой матч сегодня провели соперницы Нидерландов и Португалии по группе С сборные Швеции и Швейцарии. Шведки оказались сильнее, игра завершилась со счётом 2:1.