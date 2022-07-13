Бывший игрок молодёжной команды «Зенита» рассказал, что полкоманды играли на ставках

Бывший нападающий молодёжной команды «Зенита» Никита Поваров рассказал, что игроки сине-бело-голубых ставили деньги в букмекерских конторах.
«Да, ребята ставят, играют, но точно не на свои игры. Понятно, почему наказали Никиту Колдунова, который попался на ставках. Профессиональным игрокам нельзя ставить, это прописано в контрактах. Но все футболисты знают, да и не только футболисты, даже ты знаешь, что футболисты иногда играют на тотализаторах – хоккей, баскетбол, теннис. Такое было, есть и будет.
Полкоманды точно играли в молодёжке «Зенита», ставили. Никита уже в «Сочи» играл, это было не в «Зените». Не знаю, почему он попался. И как он делал. Ребята через свои аккаунты не ставили. Только через друзей. Переводили денюжку, говорили: поставь на победу Надаля». Не знаю, сколько ставил Никита, сколько другие ребята из молодёжки. В основном ставили не на футбол. Против себя или за себя не ставили», — цитирует игрока «Спорт день за днём».
- 13 июля 2022
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