Гаджиев рассказал, что смущает в возможном переходе Агаларова в португальскую «Маритиму»

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может перейти в европейский клуб. Ранее генеральный директор клуба Шамиль Газизов сообщил об интересе клуба «Маритиму» из Португалии.
«Португальский чемпионат нормальный, в нём можно поиграть, показать и проверить себя уже в другой лиге. И если Гамид покажет себя там, то может перейти в более сильный чемпионат. Назовём это трамплином. Единственное, что меня смущает, так это новые условия, которые складываются после 24 февраля — это немного настораживает, потому что мы не знаем какое в Португалии отношение к представителям России.
Газизов сказал, что есть ещё вариант с Турцией? С Турцией будет попроще, потому что турецкая культура ближе Гамиду и российско-турецкие отношения более понятные, чем с другими странами», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 13 июля 2022
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