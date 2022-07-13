Эдуард Мор: ожидаемо, что Каттани ушёл, теперь сложно приглашать иностранных игроков

Бывший футболист московского «Спартака», выступавший за красно-белых в 1998-2000 годах, Эдуард Мор рассказал, что думает об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора клуба.
«Ничего удивительного нет. Ожидаемо, что Каттани должен был уйти. До этого и Ваноли ушёл. Сейчас такая ситуация, что сложно приглашать иностранных игроков. А спортивный директор «Спартака» и нужен для того, чтобы вести европейских игроков. Если брать их нельзя, в нём просто нет необходимости.
Каттани же говорил что-то такое: я готов уйти вместе с Ваноли, если что-то не так сложится. Были признаки того, что он покинет «Спартак». В судьбе клуба вряд ли что-то поменяется в связи с этим. Больше зависит от того, кто придёт в клуб на эту должность», — рассказал Мор в интервью «РБ Спорт».
Свой первый матч в новом сезоне РПЛ «Спартак» проведёт в гостях с грозненским «Ахматом» в эту субботу, 16 июля. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.
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