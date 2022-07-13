«Крылья Советов» планируют арендовать Владислава Шитова у «Спартака»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» хочет арендовать 19-летнего нападающего «Спартака» Владислава Шитова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Крылья» хотят взять Шитова в аренду сроком на один год, при этом у самарского клуба не будет права выкупа футболиста», — добавил источник «Чемпионата».

Владислав Шитов выступал за сборную России до 19 лет, за которую у нападающего восемь матчей и два мяча.

В прошлом сезоне Шитов провёл 28 игр за «Спартак-2», отличившись 13 раз и отдав шесть голевых передач. Кроме того, футболист дважды выходил на замену в матчах Премьер-Лиги за основную команду красно-белых.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 600 тыс.