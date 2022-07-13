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Португалия сравняла счёт в матче с Нидерландами на женском Евро

Португалия сравняла счёт в матче с Нидерландами на женском Евро
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В данный момент идёт игра второго тура группового этапа чемпионата Европы среди женщин между сборными Нидерландов и Португалии. Встреча проходит на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в городе Ли (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. В прямом эфире игру можно посмотреть на телеканале «Матч».

На 47-й минуте с передачи Карол Кошты гол забила нападающая национальной команды Португалии Диана Силва.

В первом тайме за сборную Нидерландов отличились полузащитница Дамарис Эгуррола и защитница Стефани ван дер Грагт. За сборную Португалии гол с пенальти забила Карол Кошта.

Напомним, сборная Нидерландов является действующим чемпионом женского Евро.

В матчах первого тура в этой группе все матчи завершились вничью.

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