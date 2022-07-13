Нидерланды забили третий мяч и вышли вперёд в матче с Португалией на женском Евро

В данный момент идёт игра второго тура группового этапа чемпионата Европы среди женщин между сборными Нидерландов и Португалии. Встреча проходит на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в городе Ли (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. В прямом эфире игру можно посмотреть на телеканале «Матч».

На 62-й минуте красивым ударом в верхний угол сборную Нидерландов вывела вперёд полузащитница Даниэль ван де Донк. Голландки впереди — счёт 3:2.

В первом тайме за сборную Нидерландов отличились полузащитница Дамарис Эгуррола и защитница Стефани ван дер Грагт. За сборную Португалии забили Карол Кошта (с пенальти) и Диана Силва.

Женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли».