Чинквини: Миранчуку надо соглашаться, если «Рома» действительно звонила

Экс-менеджер сборной России и петербургского «Зенита» Оресте Чинквини рассказал о своих ожиданиях от выступлений полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в Италии.
«Если «Рома» действительно звонила Миранчуку, надо соглашаться, потому что Моуринью — очень важный тренер для мирового футбола. На «Рому» будет интересно посмотреть в грядущем сезоне, а Миранчука я считаю реально сильным футболистом. Мог бы получиться интересный союз.
Мне каждый день звонят многие журналисты из Флоренции и спрашивают про Кокорина. Мне казалось, что он может стать важным игроком в Европе, однако сейчас он в сложной ситуации. Я не знаю, почему так получилось.
Если у Кокорина действительно был ковид, то для него всё усложняется в разы. Я думал, что он будет изо всех сил тренироваться в Моэне и, возможно, покажет Винченцо Итальяно свой уровень», — сказал Чинквини в интервью «РБ Спорт».
В сезоне-2021/2022 26-летний Алексей Миранчук провёл 25 матчей за бергамасков, забив два мяча и отдал четыре голевые передачи.
У 31-летнего Александра Кокорина в прошлом сезоне семь игр за флорентийцев, результативными действиями нападающий не отметился.
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