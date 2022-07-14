Азмун — Дзюбе: иди в Первую лигу и играй там!
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Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун, сейчас выступающий за «Байер», поделился ожиданиями от будущего экс-форварда сине-бело-голубых Артёма Дзюбы, который сейчас тренируется с «Рубином», вылетевшим в Первую лигу.
«Почему Дзюба не пойдёт в «Рубин»? Иди в Первую лигу и играй там! Какие проблемы? Теперь он уже старый, так что в самый раз», — цитирует Азмуна Sport24.
33-летний Дзюба находится без клуба после истечения контракта с «Зенитом», за который Артём выступал с 2015 по 2022 год. В составе команды нападающий забил 108 голов и отдал 70 результативных передач в 249 матчах, а также выиграл 10 трофеев. На счету Дзюбы также 55 матчей за сборную России (30+16). Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Рубин» вылетел в Первую лигу (экс-ФНЛ-1).
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