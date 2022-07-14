Евгений Алдонин: не уменьшаю значение тренерского вклада для результатов «Зенита»

Бывший игрок сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал продление контракта главного тренера Сергея Семака с санкт-петербургским «Зенитом».
«Вполне логично, что «Зенит» продлил контракт с Семаком. Команда под его руководством четыре раза подряд стала чемпионом.
Единственный минус для Семака – нет еврокубков, где можно подтвердить свой статус. На внутренней арене у него очень хорошие результаты. У кого стабильная финансовая ситуация в клубе, тот и остаётся на плаву. Не хочу кричать о «Зените» как о самом финансово стабильном клубе. Как-то уменьшать тренерский вклад я не собираюсь. Гегемония «Зенита» может и дальше продолжиться. Любой российский клуб не сможет включиться в борьбу с «Зенитом», — сказал Алдонин в интервью «РБ Спорт».
Напомним, свой первый матч в новом сезоне РПЛ сине-бело-голубые проведут в гостях с подмосковными «Химками» в эту пятницу, 15 июля.
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