Евгений Алдонин: не уменьшаю значение тренерского вклада для результатов «Зенита»

Бывший игрок сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал продление контракта главного тренера Сергея Семака с санкт-петербургским «Зенитом».

«Вполне логично, что «Зенит» продлил контракт с Семаком. Команда под его руководством четыре раза подряд стала чемпионом.

Единственный минус для Семака – нет еврокубков, где можно подтвердить свой статус. На внутренней арене у него очень хорошие результаты. У кого стабильная финансовая ситуация в клубе, тот и остаётся на плаву. Не хочу кричать о «Зените» как о самом финансово стабильном клубе. Как-то уменьшать тренерский вклад я не собираюсь. Гегемония «Зенита» может и дальше продолжиться. Любой российский клуб не сможет включиться в борьбу с «Зенитом», — сказал Алдонин в интервью «РБ Спорт».

Напомним, свой первый матч в новом сезоне РПЛ сине-бело-голубые проведут в гостях с подмосковными «Химками» в эту пятницу, 15 июля.