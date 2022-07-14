Сердар Азмун: Леверкузен — реальный колхоз, вот Петербург клёвый
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Иранский нападающий «Байера» Сердар Азмун, ранее выступавший за «Зенит», сравнил Леверкузен с Санкт-Петербургом.
«Реально, Леверкузен — очень маленький город. Реальный колхоз. Вот Петербург – нет, он клёвый. А про Леверкузен можно сказать, что это колхоз. Только так.
Я скучаю по всем в «Зените». Правда. И по городу, и по нашим болельщикам. Я ушёл из «Зенита», но моё сердце – вместе с ними и с командой. Надеюсь, они проведут очень сильный сезон», — сказал Азмун в интервью Sport24.
Напомним, зимой нападающий перешёл в леверкузенский «Байер» из «Зенита». За сине-бело-голубых Азмун провёл 104 матча, в которых забил 62 мяча и отдал 23 голевые передачи. За «Байер» у иранца один гол и одна результативная передача в девяти играх.
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