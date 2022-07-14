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Воспитанник «Зенита»: написал Тимощуку, когда на Украине у него забрали награды и звания

Воспитанник «Зенита»: написал Тимощуку, когда на Украине у него забрали награды и звания
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Воспитанник «Зенита», нападающий Никита Поваров, выступавший за молодёжный состав петербургского клуба и завершивший карьеру в 20-летнем возрасте, в интервью рассказал о переписке с тренером сине-бело-голубых Анатолием Тимощуком.

«Написал Тимощуку, когда с него сняли все награды, звания и титулы на Украине. Я расстроился из-за этого. Очень переживал! Написал ему: «Саныч, держись! Это официально убрали, но все знают, что ты заслужил эти награды, какой ты спортсмен, они действуют!». Он ответил: «Да всё фигня, Никитос! Справимся, прорвёмся!». Я не знаю, почему он остался в России. Не обсуждали именно эту тему. Когда узнал, что у него забрали награды, просто поддержал его. Конечно, он переживает… Я не помню, чтобы он был грустным, несмотря ни на что. Работа отвлекает его от ситуации. Он держит себя в руках – не отвечает на провокации. Он рассказывал про соцсети: не отвечает на сообщения, хотя видит, что ему пишут. Он психологически сильный человек, устойчивый. Сильно переживает, но справляется», – цитирует Поварова «Спорт день за днём».

43-летний Анатолий Тимощук – воспитанник луцкого футбола, сделавший имя в донецком «Шахтёре», где был капитаном команды и с которым по три раза выигрывал чемпионат и национальный Кубок. Является рекордсменом национальной сборной Украины по количеству матчей. В настоящее время входит в тренерский штаб «Зенита».

Никите Поварову 23 года. До 2018 года воспитывался в системе «Зенита», выступал за молодёжный состав под 94-м номером. Многие болельщики могли видеть его в рекламе «Газпрома», которая регулярно демонстрируется на спортивных телеканалах. Поваров там – в качестве футболиста «Зенита». В 2018-м перешёл в «Ленинградец», за который перестал играть в 2020-м, через год завершил карьеру.

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