Шольц принял вызов Бирхоффа поговорить о зарплатах в мужском и женском футболе

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал предложение менеджера сборной Германии и члена президиума Немецкого футбольного союза (DFB) Оливера Бирхоффа встретиться и подробно обсудить идею равной оплаты труда мужчин и женщин в футболе, сообщает Spiegel.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт в среду заявил, что Шольц готов побеседовать с Бирхоффом на эту тему.
Напомним, ранее Шольц написал в «Твиттере», что «на дворе 2022 год, женщинам и мужчинам нужно платить одинаково, и это касается и спорта, особенно национальных команд». Канцлер добавил, что Испания в этом плане на шаг впереди, имея в виду тот факт, что в преддверии женского чемпионата Европы испанцы уравняли зарплаты футболистов и футболисток сборной.
Оливер был несколько удивлён таким заявлением и сказал в эфире ARD, что будет рад встретиться с федеральным канцлером и обсудить с ним некоторые цифры. Экс-нападающий сборной Германии, чемпион Европы 1996 года и автор победного дубля в финале Бирхофф подчеркнул, что Испания не является пионером в вопросе равной оплаты труда в футболе.
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