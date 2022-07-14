Тухель ответил на вопрос о возможном переходе Криштиану Роналду в «Челси»

48-летний немецкий наставник лондонского «Челси» Томас Тухель отреагировал на слухи о возможном подписании «аристократами» звёздного португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Конечно, я бы не исключал подписания ещё одного нападающего, но, в целом, сейчас для нас это не так важно на данный момент. Сейчас приоритетом является защита, это ни для кого не секрет. Мы потеряли лучших игроков, и теперь нам нужно их заменить», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Напомним, в прошлом сезоне 37-летний Роналду принял участие в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.

Тухель улыбнулся в ответ на вопрос о Роналду.