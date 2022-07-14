«Аякс» хочет заменить Мартинеса защитником «Шахтёра» Матвиенко. Предложение – € 15 млн

Амстердамский «Аякс» в ближайшее время может продать в «Манчестер Юнайтед» 24-летнего центрального защитника Лисандро Мартинеса и уже определился с кандидатурой ему на замену – это Николай Матвиенко, сообщает издание De Telegraaf.



«МЮ» предложил за Мартинеса € 45 млн и ещё € 5 млн в виде бонусов, тогда как «Аякс» изначально запрашивал € 55 млн. По сведениям издания, сделка будет закрыта – стороны либо сойдутся на этом варианте, либо английский клуб увеличит предложение ещё на € 5 млн.



А главным кандидатом на переход в «Аякс» является центральный защитник «Шахтёра» и сборной Украины Николай Матвиенко. De Telegraaf подчёркивает, что за игрока с действующим контрактом до конца июня 2025 года амстердамцы готовы заплатить € 15 млн.



Добавим, что «Шахтёр» с 14 по 30 июля планирует провести сборы в Нидерландах (команда будет базироваться в Роттердаме) и 26 июля проведёт товарищеский матч с «Аяксом» в Амстердаме, о чём клуб сообщил на официальном сайте. А руководитель футбольного агентства ProStar Вадим Шаблий, с которым работает Матвиенко, на днях встретился и выложил в соцсети фото с Класом-Яном Хунтелааром – легенда «Аякса» сейчас входит в технический штат клуба, помогая техническому менеджеру Джерри Хамстре.