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Коваленко посмеялась над Глушаковым с помощью футболки ЦСКА

Коваленко посмеялась над Глушаковым с помощью футболки ЦСКА
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Футболистка московского ЦСКА Ксения Коваленко, которая является женой игрока «Химок» Дениса Глушакова, посмеялась над своим мужем в социальных сетях.

Ксения выложила видео, на котором их дочь Мила, ходит по дому в тренировочной футболке ЦСКА.

«Не бесись», — написала Коваленко, и отметила Глушакова на этом видео.

Напомним, 32-летний Глушаков стал футболистом «Химок» в октябре 2020 года. С тех пор полузащитник принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между Глушаковым и «Химками» рассчитано до лета 2024 года.

Ранее Глушаков, проведший 57 игр в футболке сборной России, играл на клубном уровне в составе «Ахмата», московских «Спартака» и «Локомотива», а также других команд.

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