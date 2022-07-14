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Калиду Кулибали прибыл в Лондон пройти медосмотр перед переходом в «Челси»

Калиду Кулибали прибыл в Лондон пройти медосмотр перед переходом в «Челси»
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Сенегальский защитить «Наполи» Калиду Кулибали прибыл в Лондон, чтобы пройти медосмотр перед переходом в «Челси», сообщает Sky Sports.

По информации издания, игрок и его агент уже в столице Англии. Медицинский осмотр запланирован на четверг. В пятницу же планируется, что сенегалец присоединится к лондонскому клубу.

Сумма сделки составит € 40 млн. «Наполи» находится в процессе проверки документов, по окончании которого о трансфере будет объявлено официально.

Калиду Кулибали подпишет с «Челси» долгосрочный контракт, его зарплата будет составлять € 10 млн чистыми за сезон.

В сезоне-2021/2022 игрок провёл 37 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.

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