Калиду Кулибали прибыл в Лондон пройти медосмотр перед переходом в «Челси»

Сенегальский защитить «Наполи» Калиду Кулибали прибыл в Лондон, чтобы пройти медосмотр перед переходом в «Челси», сообщает Sky Sports.



По информации издания, игрок и его агент уже в столице Англии. Медицинский осмотр запланирован на четверг. В пятницу же планируется, что сенегалец присоединится к лондонскому клубу.



Сумма сделки составит € 40 млн. «Наполи» находится в процессе проверки документов, по окончании которого о трансфере будет объявлено официально.



Калиду Кулибали подпишет с «Челси» долгосрочный контракт, его зарплата будет составлять € 10 млн чистыми за сезон.



В сезоне-2021/2022 игрок провёл 37 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.