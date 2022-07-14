«Галатасарай» отказался от подписания Жерома Боатенга

Турецкий «Галатасарай» отказался от подписания немецкого защитника «Лиона» Жерома Боатенга, сообщает Bild.
По информации издания, французский клуб намерен расстаться с игроком в текущее трансферное окно. Немца предложили команде из Турции, но стамбульский клуб отказался от подписания защитника из-за его скоростных показателей.
Также ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Трабзоноспора». Турецкая команда даже была готова покрыть половину зарплаты футболиста, взяв его в аренду. Но на переход в этот клуб отказался уже сам Боатенг.
Напомним, защитник «Лиона» Жером Боатенг был признан виновным по делу о домашнем насилии. Он заплатит своей бывшей девушке штраф размером в € 1,8 млн в качестве возмещения морального ущерба. Сумма будет выплачиваться каждый день в течение двух месяцев. Утверждается, что в 2018 году игрок напал на свою девушку во время отпуска на Карибских островах после ссоры.
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