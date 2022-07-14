Тухель: Стерлинг сделал всё возможное, чтобы перейти в «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался насчёт перехода в стан «аристократов» экс-футболиста «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.
«Подписание Стерлинга было приоритетом для нас, и мы очень счастливы, что наконец-то удалось закрыть сделку. Он явно улучшит наш состав, и это именно тот игрок, который подходит нам по возрасту, опыту и стилю игры. Когда у футболиста остаётся один год по контракту, то это время вступать с ним в переговоры, и мы поступили как положено. Нам удалось убедить Рахима на переход достаточно быстро, и сам игрок сделал от себя всё возможное, чтобы перейти к нам в команду», — приводит слова Тухеля Sky Sports.
За время, проведённое в «Сити», Стерлинг в 337 матчах забил 131 гол и отдал 94 результативные передачи. В 2015 году он перешёл в стан «горожан» из «Ливерпуля».
- 14 июля 2022
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