Расписание матчей женского Евро-2022 на 14 июля

Сегодня, 14 июля, пройдут последние матчи второго тура группового этапа. В группе D женского чемпионата Европы — 2022 встретятся сборные Италии и Исландии. Начало матча запланировано на 19:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Академи» вместимостью 7000 человек в Манчестере. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!».



В 22:00 по московскому времени начнётся вторая игра группы D: Франция встретится с Бельгией. Матч будет сыгран на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме, вместимость которого – 12021 человек. В прямом эфире эту встречу также покажет телеканал «Матч!».



Напомним, чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля, главный европейский женский турнир принимает Англия. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.