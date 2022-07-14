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Расписание матчей женского Евро-2022 на 14 июля

Расписание матчей женского Евро-2022 на 14 июля
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Сегодня, 14 июля, пройдут последние матчи второго тура группового этапа. В группе D женского чемпионата Европы — 2022 встретятся сборные Италии и Исландии. Начало матча запланировано на 19:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Академи» вместимостью 7000 человек в Манчестере. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!».

В 22:00 по московскому времени начнётся вторая игра группы D: Франция встретится с Бельгией. Матч будет сыгран на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме, вместимость которого – 12021 человек. В прямом эфире эту встречу также покажет телеканал «Матч!».

Напомним, чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля, главный европейский женский турнир принимает Англия. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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