Тейшейра перешёл в «Васко да Гама»
Поделиться
Полузащитник «Бешикташа» Алекс Тейшейра продолжит карьеру в бразильском клубе «Васко да Гама». О переходе хавбека объявил официальный сайт клуба.
Соглашение с 32-летним бразильцем рассчитано на полгода — до 31 декабря 2022 года. Примечательно, что Тейшейра является воспитанником «Васко да Гама».
Напомним, в декабре 2020 года сообщалось, что Тейшейра был готов играть за сборную Китая, если бы его тогдашний клуб «Цзянсу Сунин» предложил ему новый контракт на € 80 млн. Отметим, что по условиям соглашения зарплата бразильца составляла около € 450 тыс. в неделю, что делало его одним из самых высокооплачиваемых игроков китайской Суперлиги.
Ранее хавбек выступал за донецкий «Шахтёр» с 2010 по 2016 год, став пятикратным чемпионом Украины.
Новость по темеРасписание матчей женского Евро-2022 на 14 июля
Комментарии
- 14 июля 2022
-
09:31
-
09:25
-
09:03
-
09:00
-
09:00
-
08:38
-
08:19
-
08:05
-
08:00
-
07:35
-
07:07
-
07:00
-
06:54
-
06:52
-
06:47
-
06:20
-
06:01
-
05:57
-
05:44
-
05:37
-
05:29
-
05:00
-
04:47
-
03:59
-
03:36
-
03:10
-
02:44
-
02:15
-
02:09
-
01:46
-
01:37
-
01:32
-
01:08
-
00:58
-
00:54
Партнерский контент