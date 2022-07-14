Тейшейра перешёл в «Васко да Гама»

Полузащитник «Бешикташа» Алекс Тейшейра продолжит карьеру в бразильском клубе «Васко да Гама». О переходе хавбека объявил официальный сайт клуба.



Соглашение с 32-летним бразильцем рассчитано на полгода — до 31 декабря 2022 года. Примечательно, что Тейшейра является воспитанником «Васко да Гама».

Напомним, в декабре 2020 года сообщалось, что Тейшейра был готов играть за сборную Китая, если бы его тогдашний клуб «Цзянсу Сунин» предложил ему новый контракт на € 80 млн. Отметим, что по условиям соглашения зарплата бразильца составляла около € 450 тыс. в неделю, что делало его одним из самых высокооплачиваемых игроков китайской Суперлиги.

Ранее хавбек выступал за донецкий «Шахтёр» с 2010 по 2016 год, став пятикратным чемпионом Украины.