Поручение Путина по хоккею, Азмуну не нравится Леверкузен. Главное к утру

Поручение Президента РФ Владимира Путина по развитию хоккея, нападающему «Байера» Сердару Азмуну не нравится город, в котором базируется его команда, российский тренер Станислав Черчесов одержал первую для себя победу в Лиге чемпионов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Путин поручил провести всероссийские и международные турниры по хоккею.

2. Сердар Азмун: Леверкузен — реальный колхоз, вот Петербург клёвый.

3. «Ференцварош» Черчесова вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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