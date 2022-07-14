Поручение Путина по хоккею, Азмуну не нравится Леверкузен. Главное к утру

Поручение Президента РФ Владимира Путина по развитию хоккея, нападающему «Байера» Сердару Азмуну не нравится город, в котором базируется его команда, российский тренер Станислав Черчесов одержал первую для себя победу в Лиге чемпионов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Путин поручил провести всероссийские и международные турниры по хоккею.
2. Сердар Азмун: Леверкузен — реальный колхоз, вот Петербург клёвый.
3. «Ференцварош» Черчесова вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.
4. В Совете по правам человека отреагировали на ситуацию Федотова, призванного на службу.
5. Источник: Роналду получил предложение из Саудовской Аравии. Зарплата — € 125 млн в год.
6. Джонни Годро подпишет контракт с «Коламбусом» на $ 68,6 млн.
7. The Athletic — о новом контракте Малкина: Джино с агентом раскусили блеф «Питтсбурга».
8. Коваленко посмеялась над Глушаковым с помощью футболки ЦСКА.
9. Новичок «Рейнджерс»: шанс сыграть с Панариным — это то, о чём мечтает каждый хоккеист.
10. Клубы НХЛ потратили $ 919 млн в первый день работы рынка свободных агентов.
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