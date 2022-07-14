Франция — Бельгия: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Сегодня, 14 июля, состоится матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Франция — Бельгия. Встреча пройдёт на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу Франция — Бельгия покажет телеканал «Матч!».
Матч обслужит бригада арбитров во главе с представительницей Уэльса Шерил Фостер. Ассистенты рефери — ирландка Мишель О'Нил и киприотка Полихени Иродоту.
Соперниками женских сборных Франции и Бельгии по группе D являются национальные команды Италии и Исландии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
6 июля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч-открытие чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Англии и Австрии. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.
- 14 июля 2022
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