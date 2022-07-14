Сергей Корниленко рассказал о ходе трансферной компании «Крыльев Советов»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о планируемых трансферах самарского клуба.
«Атмосфера в коллективе хорошая, все живут мыслями о начале нового сезона. Можно сказать, что встречи с губернатором у нас стали традиционными, часто по окончании сезона и перед началом новых турниров губернатор приезжает к нам на базу. Мы разговариваем, делимся впечатлениями.
У нас в этом году с достаточно ключевых позиций ушло два футболиста, поэтому мы их постараемся точечно заменить. Но у нас есть молодые ребята, которые могут занять их места. Рынок сейчас сложный, с иностранными футболистами тоже всё непросто. Постараемся до 8 сентября кого-то подписать и порадовать наших болельщиков», — сказал Корниленко в интервью клубной пресс-службе.
- 14 июля 2022
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