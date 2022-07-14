Игрок «Крыльев Советов» Горшков рассказал, почему не ушёл из клуба летом

Полузащитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, почему не покинул клуб в летнее трансферное окно.
«Настрой боевой, мы подготовились к началу чемпионата. Надеюсь, будем показывать хорошую игру и добиваться высоких результатов. Мы для себя знаем, что надо максимально выкладываться и работать, радовать себя и болельщиков.
Да, в межсезонье я подписал новый контракт. Я решил остаться в команде, потому что костяк сохранился, тренер остался. Здесь созданы прекрасные условия, мы прогрессируем и развиваемся. Зачем менять что-то, если здесь всё налажено? Огромный плюс, что губернатор всегда нас поддерживает и решает для нас проблемы.
«Оренбург» для нас принципиальный соперник. Когда выступали в ФНЛ, мы им проиграли», — сказал Горшков в интервью клубной пресс-службе.
- 14 июля 2022
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