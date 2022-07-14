Скаут «Динамо» Крамер возглавил спортивное направление «Крыльев Советов»

Скаут «Динамо» Михаил Крамер назначен руководителем спортивного направления «Крыльев Советов». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что в самарском клубе решили снизить зависимость клуба от влияния агента Павла Андреева. В «Крыльях» теперь появился новый менеджер. У клуба до сих пор есть большая группа игроков этой агентской группы, часть из которых команду покинула в прошлое и нынешнее трансферное окно.

Михаил Крамер стал селекционером московского «Динамо» в 2018 году. Ранее 36-летний специалист долгое время занимал должность тренера-селекционера в «Волгаре», где ассистировал Юрию Газзаеву, специализирующемуся на приглашении молодых нераскрученных игроков. В январе 2018 года оба покинули астраханский клуб, который из-за сокращения финансирования находился в стадии перезагрузки.