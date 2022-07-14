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Радченко: «Химкам» по силам отнять очки у «Зенита». Они сделают всё возможное

Радченко: «Химкам» по силам отнять очки у «Зенита». Они сделают всё возможное
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко высказался в преддверии матча первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» — «Зенит». Игра состоится в пятницу, 15 июля, на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

«Никакого разгрома точно не будет. «Химки» готовились к сезону. Мы это знаем. Будет очень интересно, как «Зенит» подойдёт к этой игре после важной победы над «Спартаком». Думаю, «Химкам» по силам отнять очки у «Зенита». Они играют дома. Для «Химок» очень важно начать сезон с положительного результата. Они сделают всё возможное, чтобы его достичь. Будет интересно», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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