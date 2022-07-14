Мележиков отказался отвечать на вопрос о причинах ухода Луки Каттани

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что думает об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора клуба.
«Каттани сказал, что устал. Резко? Почему? Не резко. Всё из-за трансфера Налдо? Я вас умоляю, ребят, все вопросы потом», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
По итогам сезона-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит», завоевавший этот трофей в четвёртый раз подряд.
Ранее сообщалось, что 33-летний бразильский защитник Налдо близок к переходу в «Спартак». Позже стало известно, что руководство московского клуба отказалось от этой идеи из-за сомнений во поводу целесообразности трансфера.
Каттани занимал пост спортивного директора «Спартака» с конца прошлого года. Ранее специалист работал в «Новаре», лондонском «Челси» и «Пари Сен-Жермен».
- 14 июля 2022
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