Бабаев: скоро будут подробности касательно нашего нового акционера

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слухи про нового партнёра клуба. Ранее сообщалось, что инвестиционная группа «Тринфико» будет новым ключевым акционером ЦСКА.

«Новый акционер? Скоро будут подробности. Процесс, чтобы выйти из-под санкций. Формат не совсем такой, как был у «Динамо», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Компания будет владеть 77% акций ЦСКА. «Тринфико» заменит государственную финансовую корпорацию ВЭБ.РФ, которая является нынешним владельцем клуба. Ранее корпорация ВЭБ.РФ попала в санкционный список министерства финансов США.

В субботу, 16 июля, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)».