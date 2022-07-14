Роман Бабаев: сегодня будет принято решение по Кубку лиги

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о своей позиции касательно создания нового турнира – Кубка лиги. Напомним, согласно решению исполкома Российского футбольного союза (РФС) 15 июля – крайний срок доработки финансовой модели Кубка.

«В гибриде Кубка России и Кубка лиги есть плюсы, мне нравится этот формат. Я не один работал над Кубком лиги, сейчас мы обсудим всё с коллегами, сегодня будет принято решение», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Ранее в СМИ появились сообщения о том, что организаторы Кубка Российской Премьер-Лиги нашли спонсоров, готовых инвестировать в турнир более 3 млрд рублей. Ранее все российские клубы были исключены из соревнований под эгидой УЕФА.