Роман Бабаев: сегодня будет принято решение по Кубку лиги
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о своей позиции касательно создания нового турнира – Кубка лиги. Напомним, согласно решению исполкома Российского футбольного союза (РФС) 15 июля – крайний срок доработки финансовой модели Кубка.
«В гибриде Кубка России и Кубка лиги есть плюсы, мне нравится этот формат. Я не один работал над Кубком лиги, сейчас мы обсудим всё с коллегами, сегодня будет принято решение», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что организаторы Кубка Российской Премьер-Лиги нашли спонсоров, готовых инвестировать в турнир более 3 млрд рублей. Ранее все российские клубы были исключены из соревнований под эгидой УЕФА.
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