Денис Бояринцев — о стадионах команд Первой лиги: иногда даже душа нет в раздевалке
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Бывший главный тренер «Родины» Денис Бояринцев рассказал, что происходит со стадионами команд, выступающих в Первой лиге.
«В прошлом сезоне вместе с «Родиной» я поездил по многим городам, которые недавно были участниками ФНЛ. Это ужас. Не в очень хорошем состоянии это всё находится, мягко говоря. Пропасть между командами Премьер-Лиги и Первой лиги – огромная.
Нам Кубок России показывает, что команды ФНЛ конкурентоспособны в борьбе с клубами Премьер-Лиги, но есть стадионы, которые просто в убитом состоянии, поэтому и возникает много вопросов, когда клубы выходят в РПЛ. Но раньше на это внимания не обращали. Мы приезжали на стадион, а там даже душа не было в раздевалке. Душ был на улице», — цитирует Бояринцева «Спорт Бизнес Онлайн».
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