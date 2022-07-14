Женская лига США объявила о ряде реформ после отчёта о резком росте интереса к турниру

Совет управляющих Национальной женской футбольной лиги США (NWSL) в результате двухдневного заседания принял решение о проведении целого ряда реформ, сообщается на официальном сайте NWSL.



Были объявлены планы долгосрочных инвестиций в организацию трансляций матчей NWSL, а также ближайшие улучшения в данном направлении. Начиная с августа 2022 года, лига будет инвестировать необходимые ресурсы для модернизации всех трансляций на Paramount+ и Twitch, включая камеры более высокого качества, инфраструктуру и персонал, чтобы обеспечить более качественное вещание и воспользоваться преимуществами аудитории стриминга, которая выросла на 24% за год.



Также были объявлены другие положительные показатели бизнеса в 2022 году, включая удвоение платной посещаемости по сравнению с прошлым годом, увеличение спонсорской поддержки лиги на 87% по сравнению с 2021 годом, а также рост числа подписчиков в социальных сетях на всех платформах на 28%.



На встрече был описан план лиги по дальнейшей поддержке и улучшению судейства, включая обязательство увеличить инвестиции в развитие судейства, а также внедрение технологии VAR в сезоне 2023 года.



Кроме того, лига объявила, что будет работать с инвестиционной компанией Inner Circle Sports, которая будет представлять и консультировать лигу по вопросам расширения, с учётом намерения увеличить количество команд до 14 в 2024 году.



Наконец, комиссар лиги Джессика Берман объявила о планах по переезду штаб-квартиры лиги в Нью-Йорк осенью этого года и открытию офисов в сентябре 2022 года.