Генеральный директор «Ахмата»: сегодня Агаларов приедет в расположение команды
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов перешёл в грозненский клуб. По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги уфимцы вылетели в Первую лигу.
«Агаларов подписан. Сегодня приедет в расположение команды», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, 21-летний форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги с 19 голами. «Уфа» по итогам сезона-2021/2022 вылетела в Первую лигу. Ранее Руслан Агаларов, отец форварда, сообщил, что уфимский клуб ведёт переговоры с несколькими командами о возможном переходе.
Сообщалось, что у Гамида были предложения от европейских команд из Португалии и Бельгии.
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