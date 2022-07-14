Генеральный директор «Ахмата»: сегодня Агаларов приедет в расположение команды

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов перешёл в грозненский клуб. По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги уфимцы вылетели в Первую лигу.

«Агаларов подписан. Сегодня приедет в расположение команды», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 21-летний форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги с 19 голами. «Уфа» по итогам сезона-2021/2022 вылетела в Первую лигу. Ранее Руслан Агаларов, отец форварда, сообщил, что уфимский клуб ведёт переговоры с несколькими командами о возможном переходе.

Сообщалось, что у Гамида были предложения от европейских команд из Португалии и Бельгии.